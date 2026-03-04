Χρυσή Αυγή: Τελεσίδικα ένοχοι οι 42 κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση

Ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό οι 42 κατηγορούμενοι μέλη και πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής για συμμετοχή και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση. Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, σύμφωνα με την οποία όλοι οι Χρυσαυγίτες δρούσαν ως μέλη ή διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης, υπό το μανδύα πολιτικού κόμματος. Έκρινε δηλαδή ότι οι πρώην βουλευτές και τα μέλη του ναζιστικού μορφώματος λειτουργούσαν συντονισμένα, οργανωμένα και καθοδηγούμενα άνωθεν με συγκεκριμένο υπόβαθρο και υπηρετούσαν συγκεκριμένη, εγκληματική, ναζιστικού τύπου δομή, επιλέγοντας τα θύματά τους με ρατσιστικά κριτήρια.

Τελεσίδικα ένοχοι λοιπόν ο αδιαμφισβήτητος αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος και ακόμη 6 πρώην βουλευτές που απάρτιζαν την ηγετική ομάδα της οργάνωσης. Ο Χρήστος Παππας, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Γιάννης Λαγός, ο Γιώργος Γερμενής, ο Ηλίας Παναγιώταρος και ο Αρτέμης Ματθαιοπουλος.

Επίσης ένοχοι κρίθηκαν ως μέλη εγκληματικής οι 35 του κατηγορητηρίου, ανάμεσα τους ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, 12 που καταδικάστηκαν για συνέργεια στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και 5 για απόπειρα δολοφονίας των 4 Αιγύπτιων αλιεργατών.

Ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση κρίθηκαν οι υπόλοιποι 11 πρώην βουλευτές (Αντώνιος Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Νίκος Κούζηλος, Δημήτρης Κουκούτσης, Νίκος Μίχος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχαλης Αρβανίτης).

Για συνεργεία στην ανθρωποκτονία Φύσσα κρίθηκαν ένοχοι 15 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για τους Ιωάννη Άγγο, Μάριο Αναδιώτη, Γιώργο Δήμου, Ιωάννη Καζατζόγλου, Ελπιδοφόρο Καλαρρύτη, Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Γιώργο Πατέλη, Γιώργο Σκάλκο, Γιώργο Σταμπέλο, Λέοντα Τσαλίκη, Νικόλαο Τσόρβα.

Για την επίθεση σε βάρος των αλιεργατών στο Κερατσίνι ένοχοι κρίθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οι πέντε κατηγορούμενοι (Δημήτρης Αγριογιάννης, Μάρκος Ευγενικός, Θωμάς Μαρίας, Αναστάσιος Πανταζής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος).

Ιστορική απόφαση

Η ιστορική απόφαση επιβεβαιώνει ότι το φασιστικό κόμμα λειτούργησε στα ναζιστικό πρότυπα και ανέπτυξε εγκληματική δράση, επιλέγοντας θύματα με ναζιστικά και ρατσιστικά πρότυπα.

Με κόκκινο τριαντάφυλλο η Μάγδα Φύσσα

Η Μάγδα Φύσσα έφτασε στο Εφετείο Αθηνών κρατώντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και εισήλθε στο δικαστικό μέγαρο υπό τις μουσικές του Παύλου Φύσσα, που ακούγονταν από τη μικροφωνική εγκατάσταση που είχαν στήσει οι συγκεντρωθέντες. Μέσα στη δικαστική αίθουσα είναι επίσης ο πατέρας του Παύλου Φύσσα, Παναγιώτης, ο πατέρας του Βασίλη Μαγγου, ο αδερφός του Ζακ Κωτσόπουλου, φίλοι του δολοφονημένου ακτιβιστή μουσικού και μέλη μουσουλμανικών κοινοτήτων.

Στο δικαστήριο Κασιδιάρης και Λαγός

Οι μόνοι που έδωσαν το «παρών» από την ηγετική ομάδα των Χρυσαυγιτων στη δικαστική αίθουσα είναι οι καταδικασθέντες ως διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης και Γιάννης Λαγός. Είναι και οι μόνοι που μέχρι και σήμερα παραμένουν στη φυλακή, εκδίδοντας ποινή κάθειρξης 13 ετών.

Έξω από το δικαστικό μέγαρο είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας από φορείς και συλλογικότητες, που ζητούν την τελεσίδικη καταδίκη των Χρυσαυγιτων. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά του Εφετείου για την αποφυγή επεισοδίων.

To άρθρο Χρυσή Αυγή: Τελεσίδικα ένοχοι οι 42 κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr