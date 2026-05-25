Χολαργός: Πυροβόλησε την γυναίκα του και αυτοκτόνησε

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης (25/5/26) στον Χολαργό, με έναν άνδρα να πυροβολεί την γυναίκα του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αφορμή και στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του.

Η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι ωστόσο είναι στη ζωή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Ο άνδρας, μετά την πράξη του, ανέβηκε στο σπίτι τους στον Χολαργό και αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έβαλε τέλος στη ζωή του με μια σφαίρα στο κεφάλι. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, βρήκαν το πιστόλι δίπλα στο άψυχο σώμα του.



Πληροφορίες αναφέρουν επίσης, ότι το ζευγάρι ασχολούταν με την σκοποβολή και κατείχε νόμιμα όπλα.

Ολόκληρη η γειτονιά, που βγήκε στο δρόμο από τους πυροβολισμούς, έχει σοκαριστεί από την οικογενειακή τραγωδία που συνέβη στις 23.00 το βράδυ της Δευτέρας (25/5/26).

Σύμφωνα με τα όσα είπαν γείτονες στο newsit.gr δεν φαντάζονταν ποτέ ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι, που δεν είχε δώσει αφορμές, θα είχε αυτή την κατάληξη.

