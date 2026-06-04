Χερσόνησος: Βρετανός οδήγησε μεθυσμένος σκάφος και «καρφώθηκε» πάνω σε άλλα στο λιμάνι

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 38χρονο Βρετανό στη Χερσόνησο της Κρήτης, αφού εκείνος το απόγευμα της Κυριακής (31/5/2026) πήρε… σβάρνα τα σκάφη που είχαν δέσει στο λιμάνι της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο 38χρονος Βρετανός φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν οδηγούσε ένα σκάφος που είχε νοικιάσει στη Χερσόνησο.

Κατά την προσπάθειά του ν δέσει στο λιμάνι, εκείνος δεν μπορούσε να το ελέγξει και το σκάφος φέρεται να προσέκρουσε σε άλλα σκάφη τα οποία ήταν δεμένα στο λιμάνι, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές φθορές.

Μετά από το περιστατικό οι αστυνομικοί του έκαναν αλκοτέστ το οποίο έδειξε ότι ο Βρετανός ήταν υπό την επήρεια μέθης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας περί οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και για παράβαση που αφορά επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία πλοίων.

Την υπόθεση χειρίζεται το Β’ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, ενώ σε βάρος του 38χρονου επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.