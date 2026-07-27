Χειροπέδες στο Ντουμπάι για τον «Έντικ» και τον υπαρχηγό του κυκλώματος διακίνησης παράνομων τσιγάρων

Οι Αρχές του Ντουμπάι προχώρησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στη σύλληψη του περιβόητου «Έντικ», ο οποίος φέρεται να ηγείται εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, με τη συμμετοχή Ουκρανών, Ρώσων και Γεωργιανών.

Μαζί με τον Έντι συνελήφθη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και ο επονομαζόμενος «Λεωνίδας», ομογενής από το Ουζμπεκιστάν, ο οποίος θεωρείται ο υπαρχηγός της εγληματικής οργάνωσης που διακινεί παράνομα τσιγάρα και καταζητούνταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται, πέρα από τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων, σε σειρά σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως εκβιασμούς, αρπαγές, εκρήξεις, εμπρησμούς, πρόκληση σωματικών βλαβών, απειλές, καθώς και στην εκτέλεση «συμβολαίων θανάτου» με στόχο μέλη της αποκαλούμενης Greek Mafia.

Μετά τη σύλληψη των δύο ανδρών, οι ελληνικές Αρχές ενημερώθηκαν άμεσα για τις εξελίξεις και υπέβαλαν επίσημο αίτημα προς τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την έκδοσή τους στην Ελλάδα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο «Έντικ» είχε το τελευταίο διάστημα εξαφανιστεί από τα γνωστά σημεία όπου κινούνταν στο Ντουμπάι, το οποίο φέρεται να αποτελούσε το επιχειρησιακό κέντρο από όπου συντόνιζε τη δράση της οργάνωσης.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην απάντηση των αρχών των ΗΑΕ σχετικά με το αίτημα έκδοσης, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να συγκλίνουν στο ότι αναμένεται θετική εξέλιξη, ώστε οι δύο κατηγορούμενοι να μεταφερθούν στην Ελλάδα και να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.