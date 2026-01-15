Χειροπέδες σε 5 άτομα που είχαν ρημάξει βενζινάδικα και μίνι μάρκετ στην Αττική – Οι 2 ήταν παλιοί γνώριμοι των αρχών

Μία συμμορία που ρήμαζε βενζινάδικα και μίνι-μάρκετ σε πολλές περιοχές της Αττικής, βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Οι δράστες έσπερναν τον τρόμο καθώς μπούκαραν με όπλα στα καταστήματα και έπαιρναν τις εισπράξεις, αλλά και προϊόντα.

Η δράση της συμμορίας, που φέρεται να πραγματοποιούσε ένοπλες ληστείες με επαγγελματικό τρόπο και επαναλαμβανόμενη μεθοδολογία, προκαλούσε τον φόβο και τον τρόμο σε εργαζόμενους σε βενζινάδικα και μίνι-μάρκετ, μέχρι την οργανωμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ που οδήγησε στη σύλληψη των μελών της.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε βάρος υπαλλήλων πρατήριων υγρών καυσίμων και καταστημάτων μίνι-μάρκετ σε περιοχές της Αττικής. Για την υπόθεση, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 5 μελών της εγκληματικής οργάνωσης (4 άνδρες και γυναίκα) ηλικίας, 58, 46, 33, 32 και 31 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένας άντρας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διαπράττει ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια σε ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, η συμμορία ξεκίνησε τη δράση της από τον Αύγουστο του 2025 «χτυπώντας» βενζινάδικα και μίνι μάρκετ σε Πετρούπολη, Ίλιον, Περιστέρι, Αγ. Αναργύρους, Καματερό, Μεταμόρφωση, Άγιο Στέφανο, στο κέντρο της Αθήνας και στο Παλαιό Ψυχικό.

Ο τρόπος δράσης τους

Ως προς τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, ο 46χρονος, άλλοτε μόνος και άλλοτε μαζί με τον 32χρονο, εισέρχονταν σε πρατήρια υγρών καυσίμων και σε καταστήματα μίνι-μάρκετ, όπου με την απειλή περίστροφου και σε κάποιες περιπτώσεις μαχαιριού σε βάρος των υπαλλήλων, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από ταμειακές μηχανές, τα κινητά τηλέφωνα των υπαλλήλων καθώς και προϊόντα των καταστημάτων.

Οι δράστες, επέλεγαν κυρίως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες για τη διάπραξη των ένοπλων ληστειών ενώ φορούσαν κουκούλες full-face και γάντια για να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους.

Ενδεικτικό της θρασύτητάς τους, όπως υπογραμμίζεται από την ΕΛΑΣ, αποτελεί το γεγονός πως σε μία περίπτωση τραυμάτισαν τον υπάλληλο καταστήματος με το μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Τα 3 υπόλοιπα μέλη της συμμορίας κατά τη διάπραξη των ληστειών, παρείχαν την απαραίτητη συνδρομή στον 46χρονο και τον 32χρονο μεταφέροντάς τους με οχήματα της ιδιοκτησίας τους στα καταστήματα για τη διάπραξη των ληστειών ενώ τους περίμεναν έξω από αυτά προκειμένου να τους παραλάβουν μετά την αφαίρεση των χρηματικών ποσών και να διαφύγουν.

Τι εντόπισαν οι αρχές

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν -μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το περίστροφο που χρησιμοποιούσαν κατά τη διάπραξη των ένοπλων ληστειών,

2 μαχαίρια,

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε από τους κατηγορούμενους κατά τη διάπραξη των ληστειών,

2 οχήματα και

3 κινητά τηλέφωνα.

Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξιχνιάστηκαν 12 περιπτώσεις ένοπλων ληστειών με συνολική λεία που ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 8.960 ευρώ.

Επιπρόσθετα από την ΕΛΑΣ σημειώνεται ότι 2 εκ των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.