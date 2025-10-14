Χειροπέδες σε 46χρονο διακινητή μεταναστών – Είχε καταδικαστεί σε 93 χρόνια και 1.550.000 ευρώ πρόστιμο

Διακινητής μεταναστών, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 93 ετών και χρηματική ποινή 1.550.000 ευρώ, συνελήφθη από την αστυνομία.

Ο 46χρονος διακινητής μεταναστών που έπεσε στα χέρια της αστυνομίας είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 93 ετών και συνολική χρηματική ποινή πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ, συνελήφθη τις πρωινές της 10ης Οκτωβρίου μετά από στοχευμένη και πολυήμερη έρευνα ειδικής ομάδας του Τμήματος Αναζητήσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα (13.10.2025) από την αστυνομία, σε βάρος του 46χρονου εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις, με ποινές κάθειρξης 75 και 18 ετών και συνολική χρηματική ποινή 1.550.000 ευρώ για παράνομη μεταφορά μεταναστών, το διάστημα 2013 – 2015.

Θεωρείται μέλος εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στην προώθηση στο εσωτερικό της χώρας αλλοδαπών, οι οποίοι στερούνταν έγγραφα παραμονής, τους οποίους μετέφεραν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες στα δάπεδα φορτηγών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.