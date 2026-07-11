Χειροπέδες σε 45χρονο στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Καταζητείται στο Βέλγιο για απάτες με κρυπτονομίσματα

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας καταζητούμενος 45χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης Αρχών του Βελγίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Ο καταζητούμενος από τις αρχές του Βελγίου συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (10.07.2026) στο επίπεδο των αναχωρήσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, πριν την αναχώρησή του με πτήση για την Κύπρο.

Ειδικότερα, ο 45χρονος κατηγορείται ότι από το 2023 συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση που διέπραττε απάτες με κρυπτονομίσματα, με το πρόσχημα επενδυτικών ευκαιριών.

Στο πλαίσιο της δράσης της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, ο 45χρονος ενεργούσε ως «διαχειριστής λογαριασμών» (account manager), επικοινωνώντας με τα υποψήφια θύματα και καθοδηγώντας τα σχετικά με τις υποτιθέμενες επενδύσεις τους, αποκτώντας περιουσιακό όφελος άνω των 160.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.