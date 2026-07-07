Χειροπέδες σε 4 οδηγούς ταξί στο Λαύριο για υπέρογκα κόμιστρα σε τουρίστες

Στη σύλληψη τεσσάρων οδηγών ταξί προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, καθώς φέρονται να χρέωναν υπερβολικά κόμιστρα σε τουρίστες για μετακινήσεις από το Λαύριο προς την Ακρόπολη, αλλά και για μικρότερες διαδρομές.

Σύμφωνα με τη ΓΑΔΑ, οι συλλήψεις των 4 οδηγών ταξί για υπέρογκο κόμιστρο στη διαδρομή Λαύριο – Ακρόπολη, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της 6ης Ιουλίου 2026 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών επαγγελματιών οδηγών.

Οι συλληφθέντες είναι τέσσερις άνδρες ηλικίας 32, 37, 57 και 60 ετών.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τρεις από τους οδηγούς, για τη διαδρομή «Λιμάνι Λαυρίου – Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης» με επιστροφή, ζήτησαν και έλαβαν από τους επιβάτες το ποσό των 200 ευρώ, ενώ το νόμιμο κόμιστρο ανερχόταν στα 150 ευρώ.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο τέταρτος οδηγός φέρεται να εισέπραξε για τη διαδρομή «Κέντρο Λαυρίου – Λιμάνι Λαυρίου», συνολικής απόστασης περίπου 1,5 χιλιομέτρου, το ποσό των 12 ευρώ, αντί του προβλεπόμενου κομίστρου των 4 ευρώ.

Σε βάρος των τεσσάρων οδηγών σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη κομίστρου υψηλότερου από το επιτρεπόμενο, ενώ παράλληλα επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.