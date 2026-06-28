Χειροπέδες σε 32χρονη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Προσπάθησε να περάσει πάνω από 18,5 κιλά κάνναβης

Για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών συνελήφθη μία 32χρονη χθες Σάββατο (27.06.2026) στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Σύμφωνα με τις αρχές, η 32χρονη είναι μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ναρκωτικών όπως την ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) στην Ελλάδα μέσω της αεροπορικής οδού.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι η κατηγορούμενη μετέφερε, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους στη Ρόδο, 18 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 18 κιλά και 590 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), τις οποίες είχε επιμελώς αποκρύψει στις αποσκευές της.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, ύστερα από εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων, ανάλυση πληροφοριών και δημιουργία προφίλ, την εντόπισαν αμέσως μετά την άφιξή της από χώρα του εξωτερικού στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι η κατηγορούμενη μετέφερε, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους στη Ρόδο, 18 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 18 κιλά και 590 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), τις οποίες είχε επιμελώς αποκρύψει στις αποσκευές της.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.