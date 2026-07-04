Χειροπέδες σε 21χρονο οδηγό ταξί – Χρέωσε 175 ευρώ για διαδρομή από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» στο κέντρο της Αθήνας

Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού ταξί προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, καθώς φέρεται να χρέωσε υπέρογκο κόμιστρο σε επιβάτες για διαδρομή από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό με τον οδηγό ταξί σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 3 Ιουλίου, όταν ο 21χρονος εισέπραξε από τους επιβάτες το ποσό των 175 ευρώ για τη συγκεκριμένη διαδρομή από το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το ποσό, όπως επισημαίνεται, υπερέβαινε κατά πολύ το νόμιμο κόμιστρο, καθώς ήταν μεγαλύτερο από το τετραπλάσιο της προβλεπόμενης χρέωσης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.