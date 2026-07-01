Χειροπέδες σε οικογενειακή «επιχείρηση» διακίνησης ναρκωτικών στο Χαλάνδρι – Έξι συλλήψεις

Στη «φάκα» της Αστυνομίας έπεσε συμμορία, τα μέλη της οποίας ήταν όλα συγγενείς και διακινούσαν ναρκωτικά σε περιοχές της Αττικής.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Χαλάνδρι συνελήφθησαν έξι άτομα από τη συμμορία που πουλούσε ναρκωτικά, ανάμεσά τους και ο 25χρονος που φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 111 αγοραπωλησίες ναρκωτικών.

Η έρευνα έδειξε ότι η οργάνωση είχε συγκροτηθεί από τον Μάιο του 2026 και λειτουργούσε με συγκεκριμένους ρόλους. Ο 25χρονος φέρεται να είχε τον συντονισμό της δράσης και να έδινε οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη.

Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν το σπίτι τους στο Χαλάνδρι ως χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών, ενώ οι συναλλαγές γίνονταν είτε από την οικία είτε με αυτοκίνητα της οικογένειας.

Οι παραδόσεις πραγματοποιούνταν σε προκαθορισμένα σημεία, χωρίς άμεση επαφή με τους αγοραστές.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν σχεδόν 730 γραμμάρια κάνναβης, 30 ναρκωτικά δισκία, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 600 ευρώ, δύο αεροβόλα όπλα, τρεις γεμιστήρες, δύο μαχαίρια, πέντε κινητά τηλέφωνα και υλικά συσκευασίας των ναρκωτικών.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.