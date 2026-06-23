Χειροπέδες σε επιδειξία έξω από το Πάντειο: «Με ακολουθούσε για αρκετή ώρα» λέει θύμα του

Στη σύλληψη ενός 25χρονου επιδειξία έξω από το Πάντειο, προχώρησαν οι αρχές, ύστερα από καταγγελία που έλαβαν από κοπέλα στην περιοχή.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν τον 25χρονο παράτυπο μετανάστη και επιδειξία ο οποίος επιτέθηκε σε μια 26χρονη γυναίκα που επιχείρησε να περάσει από υπόγεια διάβαση έξω από το Πάντειο.

«Με ακολουθούσε για αρκετή ώρα, φοβήθηκα για τις προθέσεις του. Όταν βγήκα στον δρόμο κατευθύνθηκα σε σημείο που είχε κόσμο, εκείνος είχε σταματήσει και από απόσταση με παρακολουθούσε», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Star.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος τους τελευταίους μήνες μένει στη συγκεκριμένη διάβαση, ενώ είναι γνώριμος των αρχών.

Ο επιδειξίας με τα αρχικά G.A. έχει συλληφθεί τρεις φορές και προσαχθεί άλλες τόσες, επειδή δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα και για απόπειρα κλοπής στην Ακρόπολη.

Πλέον, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη είσοδο στη χώρα.