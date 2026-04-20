Χαϊδάρι: Μαθήτρια έπεσε από τον 1ο όροφο του σχολείου της – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο «Παίδων» ένα κορίτσι 13 χρόνων το οποίο έπεσε από τον 1ο όροφο του σχολείου της στο Χαϊδάρι.

Το σοβαρό ατύχημα έγινε στο 7ο Γυμνάσιο του Χαϊδαρίου νωρίς το πρωί της Δευτέρας (20.04.2026). Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η 13χρονη έχασε την ισορροπία της ενώ βρίσκονταν στο μπαλκόνι του σχολείου και έτσι βρέθηκε στο κενό.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με τους καθηγητές του κοριτσιού να ειδοποιούν αμέσως το ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο, παρέλαβε την 13χρονη σε πολύ σοβαρή κατάσταση και την μετέφερε αρχικά στο Αττικόν και από εκεί στο Παίδων.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωσή της και πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.