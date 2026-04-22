Χαϊδάρι: Αχτίδα αισιοδοξίας για την 13χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου της – Νέες μαρτυρίες για το ατύχημα

Την πιο σκληρή μάχη της ζωής της, συνεχίζει και δίνει και σήμερα (22.04.2026) η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από τον 1ο όροφο του σχολείου της στο Χαϊδάρι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα. Το κορίτσι συνεχίζει να νοσηλεύεται για 3η ημέρα σε σοβαρή κατάσταση, με νέες πληροφορίες να βγαίνουν στο «φως» για το σοκαριστικό ατύχημα.

Πάνω από 4 ώρες διήρκησε το χειρουργείο της 13χρονης μετά την πτώση της από το μπαλκόνι του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου. Οι γιατροί πάλεψαν σκληρά για να την κρατήσουν στη ζωή μιας και οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις της ήταν βαρύτατες. Οι προσπάθειές τους υπεράνθρωπες… η 13χρονη υπέστη απανωτές ανακοπές κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

Ο διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων «Αγία Σοφία», Δημήτρης Παναγόπουλος, αποκάλυψε πως η 13χρονη βρισκόταν επί 50 λεπτά σε ανακοπή.

«Ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή, ανατάχθηκε μετά από 55 λεπτά προσπάθειας από τους αναισθησιολόγους και τους καρδιολόγους μας», είπε συγκεκριμένα.

Εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος μιας και οι τελευταίες της εξετάσεις δείχνουν πως τα τραύματά της δεν έχουν προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά.

«Αυτό που μας κάνει πολύ συγκρατημένα αισιόδοξους είναι ότι η σημερινή αξονική τομογραφία που έκανε, δεν έδειξε κάτι το μη αναστρέψιμο. Είναι πολύ βαριά αυτή τη στιγμή, εννοείται ότι παλεύει για τη ζωή της» συνέχισε.

Τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα, παραμένουν αναπάντητα.

Μαθητές κατέθεσαν πως την είδαν να κάθεται πάνω στο προστατευτικό κάγκελο του μπαλκονιού, όταν ξαφνικά την είδαν να πέφτει στο κενό.

Συμμαθητής της που βρίσκονταν δίπλα της τη στιγμή του ατυχήματος, παραμένει συγκλονισμένος. Κατέθεσε πως την είδε να κάθεται στην κουπαστή, σήκωσε το πόδι της προς το κάγκελο, άφησε τα χέρια της και έπεσε από ύψος 4 μέτρων με το κεφάλι.

«Ήμουν μπροστά στο περιστατικό, είμαι σε σοκ. Δεν έκατσε για πολύ ώρα στην κουπαστή, έβαλε το πόδι της πάνω στο κάγκελο, άφησε τα χέρια της και έπεσε με το κεφάλι», ανέφερε.

Ψυχολογική υποστήριξη για τους συμμαθητές της

Ψυχολόγοι και άνθρωποι από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Χαϊδαρίου, βρέθηκαν στο 7ο Γυμνάσιο για να στηρίξουν τους ανήλικους αυτόπτες μάρτυρες του ατυχήματος.

Παραμένουν όλοι σε κατάσταση σοκ και ελπίζουν η 13χρονη να βγει νικήτρια από αυτήν την μάχη.

Η διευθύντρια του σχολείου μίλησε στο Live News περιγράφοντας πως δεν υπήρξε κατασκευαστικό λάθος στην κουπαστή.

«Δεν ήταν ούτε κατασκευαστικό, ούτε σπρώξιμο, ούτε γλίστρησε ούτε τίποτα απολύτως. Ήρθαν ψυχολόγοι για να συνεφέρουμε τα παιδάκια, είχαν διάλειμμα εκείνη την ώρα και το είδαν μπροστά τους. Είμαστε σε άσχημη κατάσταση», είπε συγκεκριμένα.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες, συνεχίζουν να παίρνουν καταθέσεις για να διαπιστώσουν πώς και γιατί η 13χρονη έπεσε από το μπαλκόνι 4 μέτρων.

Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, μιας και οι εικόνες που μας έρχονται από το μπαλκόνι του σχολείου, δείχνουν κακή συντήρηση αν και η κουπαστή ήταν σχετικά καινούργια.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος περιέγραψε πως είναι δώρο ζωής ότι το παιδί ζει σήμερα παρά τα τραύματά της.

«Είναι δώρο ζωής ότι ζει σήμερα το παιδί. Οφείλεται σε αυτή την καταπληκτική χειρουργική ομάδα που έδωσε μάχη. Το χειρουργούσαν και πάθαινε ανακοπές. Σταματούσε το χειρουργείο, έκαναν ΚΑΡΠΑ και ξανά χειρουργείο, αφού επανέρχονταν. Αυτό συνέβη τέσσερις φορές μέσα σε μία ώρα. Το κορίτσι βγήκε ζωντανό, τώρα είναι σε καταστολή, είμαστε αισιόδοξοι», δήλωσε στην εκπομπή του MEGA.