Χαριλάου Τρικούπη: Προσωπικά αντικείμενα περιείχε το σακίδιο που βρέθηκε στη Χαριλάου Τρικούπη – Κανονικά στην κυκλοφορία οι γύρω δρόμοι

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία το μεσημέρι του Σαββάτου (18.10.25) λόγω ύποπτου σακιδίου που εντοπίστηκε επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ένα μαύρο σακίδιο που βρέθηκε επί της Χαριλάου Τρικούπη λίγο μετά τις 12:30.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή ενώ στο σημείο έφτασαν πυροτεχνουργοί του του ΤΕΕΜ.

Από τον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι το σακίδιο περιείχε προσωπικά αντικείμενα.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/xarilaoutrikoupi.mp4

Λόγω τη διενέργειας αστυνομικού ελέγχου υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε Χαριλάου Τρικούπη και Αραχώβης, Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη, Ιπποκράτους και Αραχώβης και Μαυρομιχάλη και Αραχώβης.