Χανταϊός: 70χρονος ομογενής ο Έλληνας επιβάτης στο κρουζιερόπλοιο, δεν μένει μόνιμα στην Ελλάδα

Εβδομηντάχρονος ομογενής είναι ο Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», όπου έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι και κρούσματα χανταϊού, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», ο ΕΟΔΥ ήρθε σε επικοινωνία με τον επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου, που όπως προκύπτει είναι 70χρονος ομογενής συνταξιούχος, ο οποίος δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

Στελέχη του αρμόδιου τμήματος του ΕΟΔΥ για τα σπάνια νοσήματα επικοινώνησαν μαζί του, αντλώντας πληροφορίες για το ιστορικό της υγείας του και τις πρόσφατες μετακινήσεις του, στο πλαίσιο της επιδημιολογικής διερεύνησης.

Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το Σάββατο, ενώ πλέον έχει σημάνει συναγερμός για τους 23 επιβάτες που αποβιβάστηκαν πριν από 2 εβδομάδες, πριν ακόμα γίνει γνωστός ο θάνατος του ζευγαριού των Ολλανδών από τον επικίνδυνο ιό.