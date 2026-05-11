Χανταϊός: Στο Αττικό Νοσοκομείο ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου Hondius – Θα μπει σε καραντίνα για 45 ημέρες

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, με τις Αρχές να εφαρμόζουν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Η μεταφορά του στο Αττικό Νοσοκομείο ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 03:30, έπειτα από ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ. Ο επαναπατρισμός του πραγματοποιήθηκε με στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J Spartan της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο απογειώθηκε από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας, όπου είχαν μεταφερθεί και άλλοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου.

Αμέσως μετά την προσγείωση στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ο επιβάτης οδηγήθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», ακολουθώντας πιστά το ειδικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εκεί τέθηκε σε καραντίνα που θα διαρκέσει 45 ημέρες.

Η είσοδός του στο νοσοκομείο έγινε μέσω ειδικά διαμορφωμένου σημείου, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή με ασθενείς και συνοδούς, ενώ η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά και υπό αυξημένα μέτρα προστασίας.

Στην ειδική πτήση επαναπατρισμού συμμετείχαν, για προληπτικούς λόγους, γιατρός του ΕΚΑΒ, διασώστης – νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ο Έλληνας επιβάτης θα νοσηλεύεται στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του νοσοκομείου «Αττικόν», η οποία υπάγεται στη Δ’ Παθολογική Κλινική.

Γεωργιάδης: Σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε μια σχετική ανάρτηση το πρωί της Δευτέρας λέγοντας πως ο 70χρονος είναι απύρετος, ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας και έσπευσε να τονίσει πως μπήκε σε καραντίνα για προληπτικούς και μόνο λόγους.

Ο ίδιος έγραψε: «Καλημέρα και καλή εβδομάδα. 03:20 προσγειώθηκε στην Ελευσίνα το αεροσκάφος της ΠΑ με τον συμπολίτη μας από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο είχαν εμφανιστεί κρούσματα χανταϊού. Είναι απύρετος και ασυμπτωματικός χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας. Για προληπτικούς και μόνον λόγους έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Αττικόν σε καραντίνα. Δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Ευχαριστώ το πλήρωμα του αεροσκάφους, το συνοδευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ και τον κ. Βασιλακόπουλο Πρόεδρο του ΕΟΔΥ για την προσφορά τους να πραγματοποιηθεί αυτή η αποστολή».

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στο Χ, στον 70χρονο Έλληνα και στον χανταϊό που έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία, απαντώντας παράλληλα σε όσους, όπως είπε, διακινούν «δηλητηριώδη, τοξικά και υβριστικά» σχόλια στα social media. Ο υπουργός Υγείας τόνισε πως δεν υπήρχε καμία περίπτωση το ελληνικό κράτος να αφήσει μόνο του τον 70χρονο, που ήταν ένας από τους δεκάδες επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Hondius, σε αυτή τη δύσκολη περιπέτεια.

Ο υπουργός Υγείας έκλεισε την ανάρτησή του με μια ιδιαίτερα φορτισμένη αναφορά στο κλίμα που επικρατεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «δεν υπάρχει απολύτως κανένας φόβος για εξάπλωση του ιού στην Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του. Σταματήστε λοιπόν το μίσος. Ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να βρίσκεται στη θέση του. Του εύχομαι τα καλύτερα και να μην αρρωστήσει καθόλου».