Χανταϊός: «Ο 70χρονος έχει εκτεθεί σε θετικό κρούσμα, αλλά δεν νοσεί – Βρίσκεται σε μονάδα αρνητικής πίεσης» δήλωσε ο Βασιλακόπουλος

Καθησυχαστικός είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θόδωρος Βασιλακόπουλος για τον Έλληνα που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. «Δεν έχει σχέση ο χανταϊός με τον κορονοϊό» διευκρινίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως είπε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ «ο 70χρονος δεν έχει χανταϊό, έχει απλά εκτεθεί σε θετικό κρούσμα». «Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων αποφάσισε ότι όλοι οι επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο πρέπει να θεωρηθούν επαφές υψηλού ρίσκου. Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών είναι απολύτως υγιείς, χωρίς να έχουν αναπτύξει το παραμικρό σύμπτωμα. Αυτό ακριβώς ισχύει και για τον Έλληνα συμπολίτη μας, ο οποίος δεν είχε ούτε έχει το παραμικρό σύμπτωμα μέχρι στιγμής», ήταν τα λόγια του.

Ο Θόδωρος Βασιλακόπουλος εξήγησε και τον λόγο για τον οποίο ο 70χρονος Έλληνας, ο οποίος έφτασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (11.05.2026) στην Ελλάδα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικόν θα μπει σε καραντίνα 45 ημερών. «Πρόκειται για τον συνολικό χρόνο επώασης, ώστε ακόμα και αν αναπτύξει νόσο, που είναι πολύ μικρής πιθανότητας, να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας στον ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης».

Επανέλαβε μάλιστα ότι «με μία τυχαία επαφή ολιγόλεπτη στον δρόμο, η πιθανότητα μετάδοσης είναι πραγματικά μηδενική». Πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει φάρμακο για τον χανταϊό, όπως και δεν υπάρχει φάρμακο για τις περισσότερες ιώσεις, καθώς ο οργανισμός αντιμετωπίζει την ίωση από μόνος του».

Συμπλήρωσε εξάλλου ότι, «ο 70χρονος προς το παρόν θα παραμείνει στο νοσοκομείο. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το health security της ΕΕ εξέδωσαν οδηγία για 45 μέρες καραντίνα, η οποία μπορεί να γίνει και στο σπίτι».

Ξεκαθάρισε ότι «τα μέτρα είναι δυσανάλογα αυστηρά σε σχέση με το πραγματικό υγειονομικό πρόβλημα. Οι υγειονομικές αρχές και τα κράτη θέλουν απλά να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει ο παραμικρός κίνδυνος για τους πολίτες τους».

Για τον Έλληνα που βρίσκεται από τα ξημερώματα της Δευτέρας (11.05.2026) βρίσκεται σε «μονάδα αρνητικής πίεσης, σε δωμάτιο δηλαδή που ό,τι σταγονίδιο γεννιέται στην ατμόσφαιρα, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο γιατί η αρνητική πίεση το ρουφάει και εκμηδενίζει αυτόν τον κίνδυνο».

Εξήγησε ωστόσο ότι «υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί χανταϊοί. Ο ιός αυτός γενικά είναι παλιός, από τα μέσα τη δεκαετίας του 50 τον ξέρουμε. Στον κόσμο της Ευρώπης και της Ασίας δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στα περισσότερα στελέχη που υπάρχουν στην Αμερική και πάλι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Υπάρχει μόνο ένα στέλεχος, αυτό των Άνδεων που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά εξαιρετικά δύσκολα. Θέλει παρατεταμένη και στενή επαφή. Δηλαδή, σε ένα ανδρόγυνο που συμβιεί, υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει μετάδοση. Με μία τυχαία επαφή ολιγόλεπτη στον δρόμο, η πιθανότητα μετάδοσης είναι πραγματικά μηδενική».

Για τον 70χρονο μίλησε στον ΣΚΑΪ και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι ο άνδρας είναι υγιής, δεν έχει το παραμικρό σύμπτωμα και είναι προληπτικά σε καραντίνα. «Ζήσαμε από τον ίδιο να μείνει 45 ημέρες στο νοσοκομείο, δέχτηκε και τον ευχαριστούμε γι’ αυτό. Θα μπορούσε όλο αυτό να γίνει και στο σπίτι».

Επειδή η διαδικασία θυμίζει κορονοϊό ο υπουργός Υγείας έσπευσε να διευκρινίσει. «Δεν έχει καμιά σχέση ο κορονοϊός με τον χανταϊό. Δεν υπάρχει καμιά σύγκριση».