Ελλάδα

Χανιά: 92χρονος αυτοκτόνησε με κουζινομάχαιρο – Βρέθηκε σε λίμνη αίματος με τραύματα σε χέρια και λαιμό

Χανιά: 92χρονος αυτοκτόνησε με κουζινομάχαιρο – Βρέθηκε σε λίμνη αίματος με τραύματα σε χέρια και λαιμό

Τέλος στη ζωή του, με τον πιο τραγικό τρόπο, έδωσε ένας 92χρονος στα Χανιά, με κάτοικους να ειδοποιούν τις αρχές πως βρήκαν τον ηλικιωμένο μέσα σε λίμνη αίματος.

Ο 92χρονος βρέθηκε νεκρός το πρωί της Τετάρτης (17.06.2026) στο Πασακάκι Χανίων, έχοντας βαθιά τραύματα σε χέρια και λαιμό από κουζινομάχαιρο, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Η εικόνα της σορού κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές δυνάμεις που ξεκίνησαν αμέσως έρευνα για τις συνθήκες -κάτω από τις οποίες- ο 92χρονος έφυγε από τη ζωή.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό απέκλεισε αμέσως το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας καθώς το θύμα δεν έφερε σημάδια πάλης ή αμυντικά τραύματα.

Παραμένει άγνωστο το αν ο 92χρονος αντιμετώπιζε ψυχολογικά ή ψυχιατρικά προβλήματα.

Πηγή newsit.gr

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