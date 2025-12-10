Χανιά: 43χρονος γεωργός τραυματίστηκε σοβαρά από σκάγια καραμπίνας μέσα σε θερμοκήπιο

Άνδρας που εργαζόταν ως γεωργός σε θερμοκήπιο στα Χανιά εντοπίστηκε την Τετάρτη (10.12.2025) σοβαρά τραυματισμένος από σκάγια καραμπίνας.

Σύμφωνα με πηγή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, προς το παρόν δεν γίνεται λόγος για δολοφονική επίθεση σε βάρος το 43χορνου γεωργού αλβανικής καταγωγής, στα Χανιά. Οι αρχές εξετάζουν όλες τις περιπτώσεις και πιθανότητες, ακόμα και να πρόκειται για σκάγια προερχόμενα από κυνηγετική καραμπίνα.

Ο τραυματισμός έγινε στην περιοχή της Κουντούρας του δήμου Καντάνου και Σελίνου στα Χανιά αργά το απόγευμα, όταν το θύμα βρισκόταν σε χώρο θερμοκηπίου.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές και ξεκίνησε η έρευνα για τον εντοπισμό του χώρου από όπου έγινε ο πυροβολισμός, του εντοπισμού δράστη ή ενδεχομένως και περισσότερων δραστών.

Ο τραυματίας, αν και έχει πληγεί στην πίσω πλευρά του κορμού του σώματός του από τα σκάγια, η ζωή του δεν κινδυνεύει.