Χανιά: 40χρονος αυτοκτόνησε πέφτοντας από μπαλκόνι νοσοκομείου – Ασθενείς και συνοδοί προσπάθησαν να τον αποτρέψουν

Ανείπωτη τραγωδία στα Χανιά, την Παρασκευή (05.06.2026) με έναν άνδρα 40 χρονών να αποφασίζει να αφαιρέσει τη ζωή του, πέφτοντας από μπαλκόνι του νοσοκομείου. Η αυτοκτονία έγινε μπροστά στα μάτια δεκάδων ασθενών και συνοδών οι οποίοι προσπάθησαν να του αλλάξουν γνώμη, χωρίς να το καταφέρνουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αυτοκτονία έγινε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Ο 40χρονος φαίνεται πως δεν νοσηλευόταν στο ίδρυμα και απλά βρέθηκε εκεί με συγγενικό του πρόσωπο για να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Έτσι, βγήκε στο μπαλκόνι του νοσοκομείου και πήδηξε στο κενό. Ασθενείς, συνοδοί και νοσηλευτές προσπάθησαν να τον πείσουν να κατέβει από το μπαλκόνι αλλά εκείνος δεν τους άκουσε.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 40χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Γιατροί του νοσοκομείου έσπευσαν στο σημείο για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα.

Στο σημείο κλήθηκε και η αστυνομία.

Πληροφορίες από flashnews.gr