Χανιά: 30χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του – Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση

Με μαχαιριά στην καρδιά βρέθηκε ένας 30χρονος μέσα στο σπίτι του στα Χανιά, με το περιστατικό να προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην περιοχή. Εκείνος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου και ακόμα νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο 30χρονος βρέθηκε αργά τη νύχτα μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του στο Κολυμπάρι στα Χανιά από την αστυνομία.

Εκείνος έφερε σοβαρό τραύμα στο θώρακα και υπεβλήθη άμεσα σε χειρουργείο από τους θωρακοχειρουργούς του Νοσοκομείου Χανίων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το μαχαίρι φαίνεται να τον βρήκε στην καρδιά με την κατάσταση του άνδρα που νοσηλεύεται να είναι σήμερα σταθερή.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε τραυματισμένος ο άνδρας, διεξάγοντας έρευνα ενώ η κατάθεση του τραυματία, μόλις το επιτρέψει η υγεία του, αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση.

Η Ασφάλεια Χανίων έχει προχωρήσει σε προσαγωγές υπόπτων.