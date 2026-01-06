Χανιά: Φωτιά στο Κεφάλι Κισάμου – Ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο ης Πυροσβεστικής

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε, λίγο μετά τις 6:30 το απόγευμα (6/1/2026), στο χωριό Κεφάλι στην Κίσσαμο στα Χανιά.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, η φωτιά στα Χανιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, καθώς στο χωριό πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ οι φλόγες έχουν φτάσει στις αυλές των σπιτιών.

Στο σημείο έχουν φτάσει Πυροσβεστικές δυνάμεις από Χανιά, Κάντανο, Καστέλι και Βρύσες. Συνολικά 8 οχήματα και 24 άνδρες επιχειρούν στην περιοχή σύμφωνα με το patris.gr.

Ακόμα έχει συγκροτηθεί μια ομάδα ΕΜΟΔΕ, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί και με μια δεύτερη, στην προσπάθεια να τεθεί η μεγάλη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωσή της.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κισσάμου Γιώργο Μυλωνάκη, η φωτιά δεν απειλεί τον οικισμό του χωριού, αν και υπάρχουν αναφορές πως καίει κοντά σε σπίτια, ενώ έχει ήδη καεί μια αποθήκη αφού στο σημείο επικρατούν ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει καεί μια αποθήκη. Η φωτιά συνεχίζει να κατακαίει δασική έκταση.