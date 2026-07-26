Χανιά: Το πεντάλεπτο ΚΑΡΠΑ της μητέρας γιατρού που έσωσε τη ζωή του 2χρονου παιδιού της που έπεσε σε πισίνα

Νέες πληροφορίες αποκαλύπτουν τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στον Καβρό Χανίων, όταν το 2χρονο αγοράκι ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον πυθμένα της πισίνας. Η μητέρα του, που είναι γιατρός, του έκανε ΚΑΡΠΑ για περίπου πέντε λεπτά, καταφέρνοντας να το επαναφέρει στη ζωή.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25.07.2026) στον Καβρό Αποκορώνου Χανίων, όταν το αγοράκι από τη Γερμανία ανασύρθηκε από την πισίνα λιπόθυμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του, οι οποίοι, όταν αντιλήφθηκαν την απουσία του, άρχισαν να το αναζητούν με αγωνία.

Λίγο αργότερα το εντόπισαν στον πυθμένα της πισίνας της βίλας στην οποία έμεναν, χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας παραμείνει εκεί για περίπου δύο έως τρία λεπτά.

Η μητέρα του παιδιού, η οποία είναι γιατρός, ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και επί περίπου πέντε λεπτά έδινε μάχη για να το επαναφέρει.

Οι προσπάθειές της απέδωσαν, καθώς το παιδί ανέκτησε σημεία ζωής, ενώ στη συνέχεια στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες σταθεροποίησης της κατάστασής του.

Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το παιδί παρουσίασε μειωμένη συνείδηση.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το δίχρονο βρέθηκε μέσα στην πισίνα, ενώ η αγωνία όλων στρέφεται πλέον στην πορεία της υγείας του μικρού παιδιού.