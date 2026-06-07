Χανιά: Συνελήφθη Γερμανός για κατασκοπεία – Φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροπλάνα στο Ακρωτήρι

Πληθαίνουν οι συλλήψεις στην χώρα μας για κατασκοπεία, με ένα νέο περιστατικό, και αυτό στην Κρήτη, να προκαλεί προβληματισμό στις αρχές. Αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες το Σάββατο (06.06.2026) σε 56χρονο Γερμανό, στα Χανιά, ο οποίος πιάστηκε να τραβά φωτογραφίες στρατιωτικά αεροπλάνα.

Αστυνομικοί που σταμάτησαν τον Γερμανό για έρευνα και έλεγξαν την φωτογραφική μηχανή του, βρήκαν φωτογραφίες και από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Ακρωτήρι Χανίων. Αμέσως τον συνέλαβαν με την κατηγορία της κατασκοπείας και πλέον είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Η φωτογραφική μηχανή κατασχέθηκε, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται περαιτέρω έρευνα.

Αυτό το νέο περιστατικό έρχεται λίγο μετά την σύλληψη του Παλαιστίνιου στην Κρήτη που κατηγορείται πως σχεδίαζε τρομοκρατική χτύπημα κατά πλοίου που θα έφτανε στο νησί με Ισραηλινούς τουρίστες.

Πέρα από τον Παλαιστίνιο, τρομοκράτη της Χαμάς, τα τελευταία χρόνια η ΕΥΠ έχει συλλάβει και έναν Αζέρο και έναν Πολωνό που φωτογράφιζαν την στρατιωτική βάση στη Σούδα.

Πληροφορίες από creta24.gr