Χανιά: Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα από χτυπήματα 3χρονο κοριτσάκι

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένα κοριτσάκι τριών ετών που μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο Χανίων.

Το κοριτσάκι διεκομίσθη το βράδυ της Πέμπτης (21.5.2026) από την μητέρα του, στο Νοσοκομείο Χανίων σοβαρά τραυματισμένο. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα και μώλωπες σε σημεία του σώματός του που παρέπεμπαν σε χτυπήματα και άμεσα έγιναν οι ενδεικνυόμενες ιατρικές πράξεις από παιδοχειρουργό με αποτέλεσμα να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Όμως κρίθηκε αναγκαίο να διακομισθεί στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε τόσο βαριά το 3χρονο κοριτσάκι ερευνούν οι αστυνομικές αρχές και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.