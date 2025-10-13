Χανιά: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 15χρονη – Βρέθηκε μεθυσμένη και με τραύματα

Σε κωματώδη κατάσταση και γεμάτη αίματα, μεταφέρθηκε μία 15χρονη στο νοσοκομείο των Χανίων, η οποία είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ και στη συνέχεια τραυματίστηκε σοβαρά.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε το βράδυ της Κυριακής (12.10.2025) όταν η 15χρονη βγήκε βόλτα με τις φίλες της στο κέντρο των Χανίων. Τότε ήπιε πολύ αλκοόλ με αποτέλεσμα να νιώσει έντονη αδιαθεσία.

Οι φίλες της, κάλεσαν αμέσως την αστυνομία καθώς συνειδητοποίησαν πως δεν μπορούν να την βοηθήσουν. Ομάδα ΔΙΑΣ έσπευσε στο σημείο όπου βρήκαν το κορίτσι ξαπλωμένο σε παγκάκι και με σοβαρά τραύματα.

Οι φίλες της υποστήριξαν πως λόγω της μέθης της, έπεσε από σκάλες και χτύπησε.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κλήθηκε και παρέλαβε την άτυχη 15χρονη μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο Χανίων όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Για το περιστατικό συνελήφθη η 41χρονη μητέρα του κοριτσιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

