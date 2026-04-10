Χανιά: Προσωρινά κρατούμενος ο 37χρονος καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτριά του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε σήμερα Μεγάλη Παρασκευή, 10.04.2026, ο 37χρονος καθηγητής μουσικής, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος 14χρονης μαθήτριας στα Χανιά.

Ο κατηγορούμενος βρέθηκε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για να απολογηθεί σχετικά με την υπόθεση, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της κατάχρησης ανηλίκου κάτω των 15 ετών, με την καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης να έχει σοκάρει τα Χανιά. Μετά την πολύωρη απολογία του, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του μέχρι να συνεχιστεί η δικαστική διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν μέσα στις επόμενες ώρες άρση απορρήτου, ώστε να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του και να διερευνηθεί αν υπάρχουν και άλλα πιθανά περιστατικά που σχετίζονται με τον ίδιο.

Ο 37χρονος είχε συλληφθεί στις 8 Απριλίου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 14χρονη φέρεται να μίλησε στους γονείς της για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια ιδιωτικών μαθημάτων μουσικής. Στη συνέχεια, συνοδευόμενη από τους ίδιους και παρουσία ψυχολόγου, προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στις Αρχές.