Χανιά: Προσωπικές διαφορές πίσω από τη δολοφονία του 52χρονου από τον ξάδελφό του – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Προσωπικές διαφορές «βλέπουν» οι αστυνομικοί πίσω από τη στυγερή δολοφονία που έγινε στα Χανιά, κατά την διάρκεια της Γιορτής του Κάστανου στο Έλος Κισσάμου. Νεαρός πυροβόλησε 3 φορές στο στήθος τον 52χρονο ξάδελφό του με αποτέλεσμα το θύμα να πέσει επί τόπου νεκρός.

Η δολοφονία έγινε στο Έλος Κισσάμου Χανίων, το βράδυ της Κυριακής (26.10.2025) μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων που διασκέδαζαν. Ο νεαρός δράστης, αφού σκότωσε εν ψυχρώ το «αίμα» του, τον 52χρονο κτηνοτρόφο, χάθηκε μέσα στο πλήθος και εξαφανίστηκε.

Από εκείνη τη στιγμή οι αστυνομικοί χτενίζουν την περιοχή, συλλέγουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας και παίρνουν καταθέσεις. Πληροφορίες της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 αναφέρουν πως οι αυτόπτες μάρτυρες, μετά το έγκλημα, δεν φαίνονταν πρόθυμοι να μιλήσουν στις αρχές.

Το κίνητρο του δράστη παραμένει άγνωστο αν και υπάρχουν πληροφορίες πως τόσο ο νεαρός όσο και το θύμα είχαν προσωπικές διαφορές.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ακόμη 1 άτομο το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χανίων όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των αυτοπτών μαρτύρων να τον κρατήσουν στη ζωή.

Το θύμα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για επεισόδια βίας και για υποθέσεις αδεσποτίας ζώων.

Φόβος μην ξεσπάσει βεντέτα

Οι αρχές προσπαθούν να συγκρατήσουν το εξαγριωμένο πλήθος και να προβλέψουν αντίποινα που μπορεί να ξεσπάσουν από την πλευρά της οικογένειας του θύματος.

Άλλωστε όλα δείχνουν πως ο νεαρός δράστης σκότωσε εν ψυχρώ τον συγγενή του θέλοντας να πάρει εκδίκηση για προηγούμενο περιστατικό που είχε ξεσπάσει μεταξύ τους.

«Ήταν σαν να σταμάτησε ο χρόνος. Ο κόσμος φώναζε, προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε γίνει. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι κάτι τέτοιο συνέβη σε γιορτή με τόσο χαρούμενη ατμόσφαιρα», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας για την άγρια δολοφονία που στιγμάτισε με τον χειρότερο τρόπο την Γιορτή Κάστανου στο όμορφο χωριό των Χανίων.