Χανιά: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 23χρονος που πυροβόλησε στο «ματωμένο γλέντι» της Κισσάμου

Το ερχόμενο Σάββατο αναμένεται να απολογηθεί ο 23χρονος για το φόνο του 52χρονου ξαδέρφου του στο Έλος Κισσάμου κατά τη διάρκεια γλεντιού.

Νωρίτερα σήμερα Τρίτη 28:10.2025, πέρασε την πόρτα του εισαγγελέα, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αφού προηγουμένως του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και οπλοφορία για την δολοφονία του 52χρονο σε γλέντι στον Κίσσαμο Χανίων.

Ο νεαρός δράστης, εμφανώς καταβεβλημένος και χωρίς να μιλήσει στους δημοσιογράφους, πέρασε την είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου στα Χανιά συνοδευόμενος από πολλούς αστυνομικούς καθώς αρκετοί φοβούνται μην ξεσπάσει καμία νέα βεντέτα στο χωριό.

Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι αρχικά λογομάχησαν για προσωπικές διαφορές και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, επέστρεψε στην παρέα του 52χρονου, ο οποίος, όπως υποστήριζε έκανε μια κίνηση προς την τσέπη του. Τότε, ο νεαρός όπως είπε: «Φοβήθηκα ότι θα με πυροβολούσε πρώτος», για αυτό και αντέδρασε πυροβολώντας.

Το χρονικό της δολοφονίας

Όλα συνέβησαν την Κυριακή 26.10.2025, λίγο μετά τις 7 απόγευμα όταν το γλέντι στην Γιορτή Καστάνου είχε τελειώσει όμως πλήθος κόσμου συνέχιζε να διασκεδάζει το ίδιο και ο 52χρονος με την παρέα του.

Τότε εμφανίζεται ο 23χρονος και βγάζει το όπλο και τον πυροβολεί τρεις φορές στο στήθος και τράπηκε σε φυγή.

Στο σημείο επικράτησε πανικός με τους παρευρισκόμενους να ειδοποιούν τις αρχές.

Άμεσα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου με τους διασώστες να παραλαμβάνουν τον αιμόφυρτο άνδρα και να διαπιστώνουν πως ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ για να τον επαναφέρουν στη ζωή μέχρι την διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί οι γιατροί τον παρέλαβαν και διαπίστωσαν πως ήδη είχε καταλήξει από τα βαρύτατα τραύματά του.

Α κηδεία του 52χρονου, πραγματοποιήθηκε στις 3 το μεσημέρι σήμερα Τρίτη 28.10.2025, στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στα Πλοκαμιανά Κισσάμου, συγγενείς και φίλοι αναμένεται να πουν το τελευταίο αντίο στον 52χρονο άνδρα που έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.