Χανιά: Περιπέτεια η εκδρομή σχολείου της Αθήνας – 12 μαθητές παρουσίασαν δύσπνοια

Στο Κέντρο Υγείας Βάμου με δύσπνοια διακομίστηκαν την Πέμπτη (11.12.2025), 12 μαθητές από σχολείο της Αθήνας, οι οποίοι πήγαν για εκδρομή στα Χανιά.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το μεσημέρι της Πέμπτης, αρκετοί μαθητές ένιωσαν δύσπνοια, ενώ βρίσκονταν στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά.

Δώδεκα από τα παιδιά, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάμου, κάποια με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κάποια με άλλα μέσα, για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ έγινε και η χορήγηση μάσκας.

Τα παιδιά παρέμειναν στον χώρο του Κέντρου Υγείας μέχρι τις 6:30 το απόγευμα.