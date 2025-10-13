Χανιά: Πανικός σε αστικό λεωφορείο – Επιβάτης έπαθε ανακοπή

Αναστάτωση προκλήθηκε σε αστικό λεωφορείο στα Χανιά, όταν επιβάτης έχασε τις αισθήσεις του, ενώ βρισκόταν μέσα σε αυτό.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το Zarpanews σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου στα Χανιά στο ύψος του Πανελληνίου, όταν ο ηλικιωμένος επιβάτης κατέρρευσε μέσα στο λεωφορείο, πιθανότατα από ανακοπή

Αμέσως το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε και προκλήθηκε αναστάτωση στους επιβάτες.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που πραγματοποίησε ΚΑΡΠΑ στον ηλικιωμένο, ενώ στη συνέχεια, τον μετέφερε χωρίς να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.