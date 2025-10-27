Χανιά: Οι δύο τσακωμοί, η παράδοση και το 22αρι πιστόλι πίσω από την εκτέλεση του 52χρονου στο γλέντι στο Έλος Κισσάμου

Με ένα πιστόλι των 22 χιλιοστών κι εξ επαφής εκτέλεσε ο 23χρονος τον θείο του το απόγευμα της Κυριακής και κατά τη διάρκεια πανηγυριού στο χωριό Έλος του Κισσάμου στα Χανιά.

Μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ατόμων που βρίσκονταν στη γιορτή του Κάστανου στο Έλος Κισσάμου ο 52χρονος έπεσε νεκρός από το πιστόλι του συγγενικού του προσώπου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ο 52χρονος είχε σηκωθεί από το τραπέζι που κάθονταν με την παρέα του και βρίσκονταν κάτω από τη σκηνή που υπήρχε η ορχήστρα και ο τραγουδιστής Νίκος Ζωιδάκης. Τότε, τον πλησίασε ο 23χρονος ανιψιός του κι αφού έφτασε σε απόσταση δύο μέτρων σήκωσε το 22αρι και των πυροβόλησε τρεις φορές σε θώρακα και την καρδιά. Αμέσως στο πανήγυρι επικράτησε πανικός, ενώ ειδοποιήθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα έχασε τη μάχη με το θάνατο.

«Έγινε περίπου στις έξι παρά, ήταν προς το τέλος της γιορτής. Ο θύτης πυροβόλησε κατευθείαν το θύμα του. Δεν πυροβόλησε στον αέρα. Το γλέντι ήταν προς το τέλος, υπήρχε ακόμα μουσική. Ήταν θείος και ανιψιός, αλλά μακρινή συγγένεια, όχι κοντινή» λέει στο newsit.gr o πρόεδρος της κοινότητας του Έλους, Νίκος Κυριτσάκης.

Ο δράστης αμέσως εξαφανίστηκε, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του. Πάντως από το οικογενειακό περιβάλλον του 23χρονου υπάρχει η πληροφόρηση ότι τις επόμενες ώρες θα παραδοθεί, ενώ στο χωριό Έλος τα στόματα παραμένουν κλειστά.

«Τρομάξαμε από τους πυροβολισμούς»

«Η αλήθεια είναι ότι δεν μας άφησαν πολλά να δούμε. Εμείς ήμασταν μέσα στο αυτοκίνητο και ακούσαμε τους πυροβολισμούς και ήταν πολλοί. Τρομάξαμε και αρχίσαμε να φεύγουμε γρήγορα. Ο κόσμος ήταν πανικοβλημένος και έτρεχε να φύγει και αυτός. Εμείς, όταν φύγαμε, μετά είδαμε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ να τρέχουν προς το σημείο. Είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν καταλάβαμε νωρίτερα κάποιον καβγά», λέει στο newsit.gr κάτοικος του χωριού.



Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία θύτης και θύμα είχαν προσωπικές διαφορές οι οποίες είχαν ενταθεί όταν πριν λίγες ημέρες ο 52χρονος είχε χαστουκίσει τον 23χρονο. Μάλιστα κάποιοι μιλούν και για ένα ακόμα περιστατικό το οποίο είχε σημειωθεί πριν ένα χρόνο. Και τότε ο 52χρονος φέρεται να είχε χτυπήσει τον ανιψιό του.

Ο 52χρονος ήταν γνωστός στην ευρύτερη περιοχή, καθώς στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για περιστατικά καβγάδων και μικροεντάσεων, ενώ είχε κατηγορηθεί και για παραμέληση ζώων.

To άρθρο Χανιά: Οι δύο τσακωμοί, η παράδοση και το 22αρι πιστόλι πίσω από την εκτέλεση του 52χρονου στο γλέντι στο Έλος Κισσάμου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr