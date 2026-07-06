Χανιά: Νεκρός 33χρονος ανθυποσμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας από τροχαίο δυστύχημα

Ένα θανατηφόρο τροχαίο συνέβη σήμερα τα ξημερώματα (6/7/2026) στα Χανιά με έναν 33χρονο Ανθυποσμηναγό να αφήνει την τελευταία του πνοή και την Πολεμική Αεροπορία να βυθίζεται στο πένθος.

Στις 06:45, ο ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι. Μ., 33 ετών, που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά.

Όπως ενημερώνει το flashnews.gr, ο άνδρας οδηγούσε μηχανή η οποία συγκρούστηκε με ένα απορριμματοφόρο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο 33χρονος διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Με ανακοίνωσή του το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας «εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Πηγή: onalert.gr