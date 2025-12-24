Χανιά: Νέα μαρτυρία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου – Πού τον είδαν τελευταία φορά

Για 16η ημέρα συνεχίστηκε την Τρίτη (23.12.2025) η αναζήτηση του 33χρονου γιατρού, που εξαφανίστηκε στα Χανιά στις 7 Δεκεμβρίου.

Η αγωνία για την τύχη του γιατρού Αλέξιου Τσικόπουλου μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, με τις μαρτυρίες που φτάνουν στις Αρχές για το πού εθεάθη τελευταία φορά, να αξιολογούνται.

Νέα μαρτυρία, υπαλλήλου σούπερ μάρκετ, αναφέρει ότι ο νεαρός γιατρός εθεάθη 19 και 20 Δεκεμβρίου στο κατάστημα να ψωνίζει.

«Πήγε η Ελένη (μητέρα) να δει κάτι βίντεο. Τον είχαν δει στα Χανιά, στον ”Βασιλόπουλο”, λέει και πήγε να ελέγξει τώρα, αλλά δεν νομίζω… Πήραμε το υλικό από τις κάμερες και θα δούμε. Είναι η Ελένη εκεί πέρα», λέει ο πατέρας του 33χρονου.

Οι Αρχές ελέγχουν βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του καταστήματος.

«Περιμένουμε να μάθουμε αν είναι ζωντανός»

«Περιμένουμε σήμερα να πάρει η αστυνομία το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας για να δούμε αν το παιδί μας είναι ζωντανό», είπε το πρωί στο newsit.gr ο πατέρας του 33χρονου.

Παρά τις προσπαθείς της αστυνομίας και των δικών του ανθρώπων που ψάχνουν για την τύχη του γιατρού, δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να βοηθήσει την έρευνα. Μάλιστα, με την απόπειρα εξαπάτησης της οικογένειας από τον 54χρονο ιδιωτικό ερευνητή χάθηκε αρκετός χρόνος από τις έρευνες τα πρώτα 24ωρα.

«Δεν έχουμε κάποιο νέο και οι μέρες περνάνε, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά στο τέλος», συμπληρώνει ο πατέρας του 33χρονου. Τελευταία φορά που μίλησαν ήταν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, όταν ο γιατρός του είχε ζητήσει να πάει στην Κρήτη γιατί δεν ήταν καλά. Όταν έφτασε εκεί… δεν τον βρήκε.

Ο νεαρός γιατρός μετά από τη επικοινωνία που είχε με τον πατέρα του πήρε το αυτοκίνητο του και πήγε βόλτα. Λίγες ώρες αργότερα, το αυτοκίνητο βρέθηκε σε μία κοντινή περιοχή με βλάβη. Τότε ξεκίνησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό του.