Χανιά: Μια 45χρονη οδηγούσε μεθυσμένη ηλεκτρικό ποδήλατο και συνελήφθη

Απίστευτο περιστατικό με μεθυσμένη οδηγό σημειώθηκε στα Χανιά, όπου μια 45χρονη οδηγούσε το ηλεκτρικό ποδήλατο της όταν οι αρχές την «τσάκωσαν» και τη συνέλαβαν.

Την ώρα που η γυναίκα οδηγούσε το ηλεκτρικό ποδήλατο, την σταμάτησαν για έλεγχο οι άνδρες της Τροχαίας Χανίων, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η 45χρονη ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το αλκοολόμετρο χτύπησε «κόκκινο», με αποτέλεσμα η 45χρονη συνελήφθη, το ποδήλατο ακινητοποιήθηκε, ενώ της βεβαιώθηκε και πρόστιμο 1.200 ευρώ.

Παρόλο που το ποδήλατο δεν χρειάζεται άδεια ικανότητα οδήγησης, ο νόμος είναι αμείλικτος στο θέμα της μέθης για οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο.