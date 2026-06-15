Χανιά: Μηχανή «καρφώθηκε» πάνω στις μπάρες στον ΒΟΑΚ – Τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (15.6.26) στα Χανιά όταν μηχανή βγήκε από την πορεία της στον ΒΟΑΚ και έπεσε πάνω στις προστατευτικές μπάρες.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το τροχαίο συνέβη όταν ένας 47χρονος βελγικής καταγωγής κινούνταν με τη μηχανή του στον ΒΟΑΚ με κατεύθυνση από Χανιά πρός Ρέθυμνο.

Ο 47χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστεί από την μηχανή και να καταλήξει εκτός του δρόμου.

Το ατύχημα σημειώθηκε σε σημείο όπου εκτελούνται έργα.

Ο 47χρονος άνδρας σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.