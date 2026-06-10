Χανιά: Καταρρέει το «κόκκινο σπίτι» της μαντάμ Ορτάνς της θρυλικής ταινίας «Ζορμπάς»

Στην επιτροπή επικινδύνως ετοιμόρροπων το «Κόκκινο σπίτι» της μαντάμ Ορτάνς στα Χανιά, καθώς τελεί υπό κατάρρευση. Πρόκειται για το κτίριο που έγινε διάσημο από την ταινία «Ζορμπάς» του Μιχάλη Κακογιάννη με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και στον πρωταγωνιστικό ρόλο τον Άντονι Κουίν.

Η συνοικία Κόκκινο μετόχι στα Χανιά πήρε το όνομά της από το κεντρικό κεραμιδί – κόκκινο, κτίριο που δέσποζε σε ολόκληρη την περιοχή, ήταν σε πλήρη ακμή τον 18ο αιώνα και το 1964 γυρίστηκαν σκηνές της θρυλικής ταινίας «Ζορμπάς».

Μετά την ανταλλαγή πληθυσμών το μετόχι μοιράστηκε σε Μικρασιάτες πρόσφυγες για την αποκατάστασή τους, αλλά λόγω των συνθηκών και της φτώχειας εγκαταλείφθηκε στην τύχη του χρόνου.

Με εμφανή την φθορά το είδε ο Μιχάλης Κακογιάννης το 1964 όταν αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το «Κόκκινο σπίτι» για τμήμα των γυρισμάτων της ταινίας «Ζορμπάς» ως το σπίτι της μαντάμ Ορτάνς καθώς ο ίδιος ήταν γιός Μικρασιατών προσφύγων.

Δυστυχώς, παρά την προβολή που είχε δοθεί, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη της ιστορικής αξίας του κτιρίου με αποτέλεσμα χρόνο με τον χρόνο να καταρρέει.

Η τύχη του κτιρίου αναμένεται να κριθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, καθώς, σύμφωνα με εντολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης η Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτιρίων πρόκειται να πραγματοποιήσει αυτοψία «με σκοπό να κριθεί αν συντρέχει περίπτωση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος…».

Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Απρίλιο ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, Μιχάλης Σχοινάς είχε καταθέσει σχετική ερώτηση σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Χανίων στο πλαίσιο της λογοδοσίας της δημοτικής αρχής.

Όπως επεσήμανε σε αυτοψία αρχαιολογικής υπηρεσίας το κτίριο κρίθηκε ότι είναι «εκπληκτικό και με σημαντικές ιδιαιτερότητες. Το βρήκαν όμως, εγκαταλειμμένο και σε άσχημη κατάσταση».

Η Λίλα Κεντρόβα ως μαντάμ Ορτάνς κατεβαίνει στην είσοδο του κτιρίου για να υποδεχθεί τους Άντονι Κουίν (Ζορμπάς) και Άλαν Μπέιτς.

Στη σκηνή με το πλιάτσικο του σπιτιού, η οποία είναι βγαλμένη σαν από αρχαία ελληνική τραγωδία, είχαν συμμετάσχει κάτοικοι της περιοχής..

Το μόνο σίγουρο είναι πως αν και η τύχη του θα αποφασιστεί από την Ειδική Επιτροπή, η εικόνα του θα μείνει στον χρόνο ως κατοικία της μαντάμ Ορτάνς μέσα από την ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη.