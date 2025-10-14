Χανιά: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 48χρονο μοτοσικλετιστή – Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και εκσφενδονίστηκε από τη μηχανή

Με την μάστιγα των τροχαίων να συνεχίζεται στη χώρα μας, τα Χανιά θρηνούν ακόμα μία απώλεια, καθώς ένας 48χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Δευτέρας (13/10/2025) στην περιοχή Πανόραμα Παλαιόχωρας στα Χανιά, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 48χρονος, συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να πεταχτεί από το όχημά του και να πέσει στον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο άτυχος άνδρας αφού έπεσε από την μηχανή, χρειάστηκε τη συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του του.

Άμεσα στο σημείο βρέθηκε όχημα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καντάνου με τρεις άνδρες οι οποίοι βρήκαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Αμέσως μετά τον παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, κατά την μεταφορά του στο Νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ότι είχε χάσει τη ζωή του.

Για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από την αστυνομία, ενώ έχει διαταχτεί νεκροψία – νεκροτομή.