Χανιά: Ηλικιωμένες προσπάθησαν να περάσουν ναρκωτικά στις φυλακές για να τα δώσουν στους γιούς τους

Μία αδιανόητη προσπάθεια έκαναν δύο ηλικιωμένες γυναίκες στα Χανιά, αφού προσπάθησαν να περάσουν ναρκωτικά στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτη 1 για να δώσουν στους γιούς τους.

Οι δύο ηλικιωμένες μητέρες κρατουμένων Ρομά, εντοπίστηκαν, σήμερα, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από την διοίκηση του Σωφρονιστικού Καταστήματος στα Χανία, να κατέχουν ναρκωτικά, κατά τον εξονυχιστικό έλεγχο των υπαλλήλων ασφαλείας του Σωφρονιστικού Καταστήματος.

Αυτές πρόκειται για γυναίκες περίπου 70 ετών οι οποίες προσπάθησαν να περάσουν κατά το επισκεπτήριο 42, 3 γραμμάρια κοκαΐνης, 60 ναρκωτικά χάπια και 27,6 γραμμάρια κάνναβης σε μορφή σοκολάτας.

Τα παπούτσια, το κορδόνι φόρμας και οι ραφές ρούχων, που φορούσαν οι δύο γυναίκες, αποτέλεσαν, σύμφωνα με την ενημέρωση, τις αναποτελεσματικές, όπως αποδείχτηκε, κρυψώνες για τα ναρκωτικά.

Άμεσα συνελήφθησαν και παραδόθηκαν στους αστυνομικούς που τις μετέφεραν στον εισαγγελέα Χανίων με τη σχετική δικογραφία.