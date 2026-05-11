Χανιά: Ζευγάρι παρίστανε τους πελάτες σε κοσμηματοπωλείο και έκλεψε χρυσαφικά αξίας χιλιάδων ευρώ

Μία σχεδιασμένη κλοπή σε κοσμηματοπωλείο έκανε ένα ζευγάρι στα Χανιά το οποίο πλέον αναζητείται από την αστυνομία, αφού κατάφερε να διαφύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, το ζευγάρι μπήκε σε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή του Πλατανιά στα Χανιά και βγήκε με λεία αξίας αρκετών χιλιάδων ευρώ.

Το ζευγάρι, ρουμάνικης καταγωγής, μπήκε το πρωί (11/5/2026) στο κατάστημα προσποιούμενο τους πελάτες, δείχνοντας ενδιαφέρον για τα κοσμήματα της επιχείρησης και ενώ η γυναίκα απασχολούσε την υπάλληλο της επιχείρησης, ο άνδρας αφαιρούσε κοσμήματα χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Μάλιστα όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ανάμεσα στα κοσμήματα που φέρεται να αφαίρεσε το ζευγάρι ήταν μια βαριά αλυσίδα και ένας πολύ ακριβός σταυρός.

Η εργαζόμενη ειδοποίησε άμεσα τους ιδιοκτήτες και τις αστυνομικές αρχές που διερευνούν το περιστατικό ενώ ιδιαίτερο ρόλο στις έρευνες αναμένεται να παίξει το υλικό από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι η συνολική αξία των κοσμημάτων φτάνει τις αρκετές χιλιάδες ευρώ.