Χανιά: Εντοπίστηκε οβίδα σε παραλία της Παλαιοχώρας

Συναγερμός στις αρχές στα Χανιά όταν άνδρας που πήγε για μπάνιο στην παραλία της Παχειάς Άμμου έμεινε έκπληκτος όταν είδε την οβίδα, λίγα μέτρα από την αμμουδιά.

Το Λιμενικό ειδοποιήθηκε και απέκλεισε τον χώρο για λόγους ασφαλείας, στελέχη του οποίου έσπευσαν στο σημείο και αφού διαπίστωσαν ότι πρόκειται για στρατιωτικό υλικό του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με το creta24.

Οι πυροτεχνουργοί του στρατού που θα απενεργοποιήσουν και εξετάσουν την οβίδα.

Είτε πρόκειται για υπολείμματα σύγχρονων αντιαεροπορικών βολών όπως πρόσφατα σε παραλίες του Αγίου Νικολάου, είτε για υπολείμματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και ειδικά της Μάχης της Κρήτης, τα ευρήματα πυρομαχικών σε παραλιακές περιοχές του νησιού δεν είναι κάτι το σπάνιο, σύμφωνα με το creta24.