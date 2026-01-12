Από τα 10 μέλη της συμμορίας που συνέλαβαν οι αστυνομικοί στα Χανιά, τα 7 είναι ανήλικα! Κι όμως, είχαν καταφέρει να κλέψουν όχι 2 και 3 αλλά… 27 μηχανές!

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη της συμμορίας που συνελήφθησαν για τις κλοπές στα Χανιά, είναι ηλικίας από 16 έως 19 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας με σκοπό τις διακεκριμένες κλοπές κατ΄επάγγελμα και κατ΄εξακολούθηση. Επιπλέον συνελήφθησαν 9 κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα για την υπόθεση και οδήγησαν στις συλλήψεις, οι συλληφθέντες από τον Νοέμβριο του 2025 μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου 2026 έκλεβαν τις μηχανές, νυχτερινές ώρες από διάφορες περιοχές των Χανίων.

Πρώτα εντόπιζαν τα δίκυκλα, κατόπτευαν τους χώρους όπου αυτά φυλάσσονταν και παρακάμπτοντας τα διάφορα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν, τα έκλεβαν.

Οι κινήσεις τους, έχουν καταγραφεί σε βίντεο, με τους νεαρούς να κάνουν διερευνητικούς «περιπάτους» στις γειτονιές που εντόπιζαν τους στόχους τους.

Στη συνέχεια προχωρούσαν στην κλοπή των μηχανών.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/simmoria-anilikon-video.mp4

Τις βραδινές ώρες της 10ης Ιανουαρίου, εντοπίστηκαν τέσσερις από τους συλληφθέντες, να κλέβουν μοτοσυκλέτα και συνελήφθησαν. Στη συνέχεια εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι…

Όπως προέκυψε από την μέχρι στιγμής έρευνα, οι η συμμορία έχει κλέψει 27 μοτοσικλέτες, εκ των οποίων βρέθηκαν οι 25 και επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11 κινητά τηλέφωνα, μικροποσότητα κάνναβης και μία μάσκα τύπου «fullface. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

To άρθρο Χανιά: Βίντεο με τη συμμορία ανηλίκων που έκλεβε μηχανάκια – «Βούτηξαν» 27 δίκυκλα μέσα σε 2 μήνες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr