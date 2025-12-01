Χανιά: Απείλησαν με μαχαίρι 55χρονο μέσα στο σπίτι του – Του έκλεψαν χρήματα, αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν

Τον απόλυτο τρόμο έζησε ένας 55χρονος μέσα στο σπίτι του στα Χανιά, όταν είδε μπροστά του και ξαφνικά 2 αγνώστους άνδρες. Οι δράστες της ληστείας είχαν καταφέρει να εισβάλουν στον χώρο του και να ψάξουν κάθε γωνία ώστε να βρουν χρήματα και αντικείμενα μεγάλης αξίας. Πάνω τους κουβαλούσαν και μαχαίρι.

Η ληστεία έγινε στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά, λίγο μετά τις 09:30 το πρωί της Δευτέρας (01.12.2025). Ο άνδρας γυρνώντας σπίτι του είδε τους άγνωστους οι οποίοι αμέσως τον ακινητοποίησαν και του κόλλησαν μαχαίρι στο λαιμό για να αποκαλύψει που έχει κρύψει χρήματα.

Οι ληστές κατάφεραν και βρουν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό ενώ στη συνέχεια έκλεψαν το αυτοκίνητο του 55χρονου και τράπηκαν σε φυγή.

Ο 55χρονος ειδοποίησε την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο και ξεκίνησε τις έρευνες για την υπόθεση. Μάλιστα, έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών.

