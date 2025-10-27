Χανιά: Ένα χαστούκι η αφορμή του φονικού στο Έλος Κισσάμου – «Θα παραδοθεί ο δράστης» λέει η οικογένειά του

Παγωμένη παραμένει η μικρή κοινωνία στο Έλος Κισσάμου στα Χανιά από τη στυγερή δολοφονία ενός 52χρονου από τον ξάδερφό του κατά τη διάρκεια της γιορτής του Κάστανου.

Ολα έγιναν μέσα σε μια στιγμή με τον 23χρονο να πυροβολεί τον ξαδερφό του μπροστά στο έντρομο πλήθος που ήταν στη γιορτή Κάστανου στο Έλος Κισσάμου στα Χανιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ πριν από λίγες ημέρες το θύμα πάνω σε έναν καυγά έδωσε ένα χαστούκι στον δράστη που είχαν οικογενειακές διαφορές.

Αυτός ο καυγάς ήταν η αιτία που όπλισε το χέρι του 23χρονου να κάνει το φονικό.

Στις δύο οικογένειες υπάρχουν πολλά αδέρφια με τις αρχές να φοβούνται για αντίποινα και το ενδεχόμενο να ξεσπάσει βεντέτα.

Οι πληροφορίες πάντως από την οικογένεια του δράστη αναφέρουν ότι ο 23χρονος μέσα στην ημέρα θα παραδοθεί, αν και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ακόμη 1 άτομο το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες την ώρα του φονικού στην πίστα βρίσκονταν γυναίκες και παιδιά που χόρευαν.

Όλα συνέβησαν αργά το απόγευμα της Κυριακής (26.10.2025) στο χωριό Έλος του δήμου Κισσάμου όπου ήταν σε εξέλιξη η γιορτή Κάστανου.

Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν στη γιορτή όπου χόρευαν και διασκέδαζαν υπό τους ήχους των κρητικών καλλιτεχνών.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα εμφανίστηκε στο σημείο ο δράστης και βγάζοντας το όπλο του πλησιάζει τον 52χρονο. Τον πυροβολεί στο στήθος και φεύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από τους πυροβολισμούς επικράτησε πανικός, ένας γιατρός και ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που ήταν στο σημείο έκαναν ΚΑΡΠΑ στο θύμα, ωστόσο παρά τη μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χανίων δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.