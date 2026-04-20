Χανιά: Άγρια επίθεση σε οδηγό λεωφορείου από κουκουλοφόρο – Στο νοσοκομείο το θύμα

Πληθαίνουν οι επιθέσεις σε οδηγούς λεωφορείων και άλλων ΜΜΜ με τους επαγγελματίες να εκφράζουν την ανησυχία τους για τις συνθήκες εργασίας τους. Αυτή τη φορά, θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας οδηγός ηλεκτρικού λεωφορείου στα Χανιά.

Η επίθεση έγινε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (17.03.2026) μέσα στον χώρο στάθμευσης των λεωφορείων, στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου στα Χανιά. Ο οδηγός κατήγγειλε πως κουκουλοφόρος τον χτύπησε άγρια λίγο πριν ξεκινήσει το τελευταίο δρομολόγιο της βάρδιας του.

Ο 50χρονος οδηγός, αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Εκεί οι γιατροί προχώρησαν σε ράμματα μιας και τα τραύματά του στο κεφάλι ήταν ιδιαίτερα βαθιά.

Η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείεται το κίνητρο της επίθεσης να οφείλεται σε προσωπικές διαφορές.