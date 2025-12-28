Χαμόγελο του Παιδιού: Συνεχίζεται η αναζήτηση του 8χρονου που εξαφανίστηκε στην Αρτέμιδα – Έληξε το Amber Alert

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του Μπουτσικάρη Ανδριάνο, 8 ετών, από την Αρτέμιδα Αττικής. Η αναζήτηση του μικρού παιδιού συνεχίζεται, αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού» σε νέα ανακοίνωσή του το απόγευμα της Κυριακής (28.12.2025).

Όπως σημειώνει το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο ανήλικος από την Αρτέμιδα δεν έχει εντοπιστεί ακόμα. Ωστόσο πραγματοποιείται λήξη του Αmber Αlert, λόγω λήξης του 48ωρου.

«Το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών AMBER ALERT HELLAS, για την υπόθεση του ανήλικου είχε ενεργοποιηθεί στις 26/12/2025, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ο Μπουτσικάρης Ανδριάνο έχει καστανο-πράσινα μάτια και καστανά μαλλιά.

Έχει ύψος 1.10μ. και είναι αδύνατος.

Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε».

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το

Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app

όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.