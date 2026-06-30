Χαμόγελο του Παιδιού: Εξαφανίστηκε η 37χρονη Διονυσία από την Ηλεία

Αγωνία στην Ηλεία και συγκεκριμένα στην περιοχή Μούτελη από την εξαφάνιση της 37χρονης Διονυσίας Ντανοπούλου, το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου, σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της 37χρονης από την Ηλεία και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ντανοπούλου Διονυσία έχει ύψος 1.69μ., είναι κανονικού βάρους, έχει ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν σορτσάκι ,μακό μπλούζα και σαγιονάρες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες –1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app

οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.