Χαμόγελο του Παιδιού: Εξαφανίστηκε από τη Νίκαια ο 17χρονος Κωνσταντίνος

Αγωνία για την εξαφάνιση του 17χρονου Κωνσταντίνου από τη Νίκαια το απόγευμα της Πέμπτης 18 Ιουνίου, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου από τη Νίκαια σήμερα 24/06/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Κωνσταντίνος Δ. έχει ύψος 1,75 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και γαλάζια μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε σκουρόχρωμο τζιν παντελόνι, λευκή μπλούζα, γαλάζια αθλητικά παπούτσια με άσπρη λεπτομέρεια και κρατούσε μαύρο τσαντάκι. Φοράει σκουλαρίκι στο αριστερό αυτί.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.