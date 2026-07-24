Χαλκιδική: Υδροστρόβιλοι εμφανίστηκαν μεταξύ Σιθωνίας και Αγίου Όρους – Δείτε εντυπωσιακά βίντεο

Υδροστρόβιλοι εμφανίστηκαν σήμερα (24.07.2026) στη Χαλκιδική, με κατοίκους και τουρίστες να παρατηρούν το εντυπωσιακό φαινόμενο μεταξύ της Σιθωνίας και του Κόλπου του Αγίου Όρους.

Βίντεο από τους υδροστρόβιλους ανέβηκαν στην σελίδα του Facebook «Meteology Application». Στα πλάνα φαίνονται δύο διαφορετικά περιστατικά στα ανοιχτά της Χαλκιδικής. Μάλιστα οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να δουν και το λεγόμενο «funnel cloud», δηλαδή τη περιστρεφόμενη στήλη αέρα που κατεβαίνει από το σύννεφο αλλά δεν έχει ακόμη ακουμπήσει την επιφάνεια της θάλασσας.

Στο πρώτο βίντεο φαίνονται καθαρά δύο σχηματισμένοι υδροστρόβιλοι στα ανοιχτά της θάλασσας.

Στο δεύτερο βίντεο φαίνεται από δεξιά ο υδροστρόβιλος και από αριστερά το funnel cloud.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προβλέποντας ισχυρές καταιγίδες, βροχές, χαλάζι και ανέμους σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ήδη έχουν σταλεί μηνύματα του 112 σε Λάρισα, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο για ισχυρά φαινόμενα που θα σημειωθούν από το απόγευμα μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου αλλά και για περιορισμό των μετακινήσεων.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε εκ νέου σήμερα, βάζοντας σε Red Code το Σάββατο τις εξής περιοχές:

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων (περιλαμβανομένων και των Σποράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη), της Περιφέρειας

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή 24-07-26

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Σάββατο 25-07-26

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).